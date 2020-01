SANTÉ - L'Occitanie en phase pré-épidémie de grippe

Chaque hiver, la grippe touche des millions de personnes et entraîne des complications graves et des décès chez les personnes plus fragiles. Au cours de l’hiver 2018-2019, on a dénombré près de 11 000 hospitalisations liées à la grippe, dont 1 877 en réanimation.

Cette année encore, la grippe va faire très mal. Six régions dont l'Occitanie sont désormais en phase pré-épidémique.

Quelques conseils de prévention

Parmi les conseils de préventions diffusés par Santé Publique France, il y a par exemple éternuer dans son coude, ou se laver les mains fréquemment, ou encore utiliser des mouchoirs jetables. Car le virus peut survire de 8 h à 12 h sur des vêtements, une main ou des objets tel une poignée de porte !

La vaccination, premier geste contre la grippe

Pour se protéger et pour limiter les risques de transmission du virus, le premier geste de protection est le vaccin. C’est le moyen le plus efficace pour se défendre contre la maladie et réduire le risque de complications graves. Qui doit se faire vacciner et pourquoi ?

La vaccination contre les virus grippaux saisonniers concerne les personnes à risque de complications, notamment les personnes âgées, celles atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes obèses. Elle permet à la fois :

de réduire le risque d’être contaminé par la grippe ;

de réduire le risque de faire des formes graves de la grippe.

La vaccination des femmes enceintes protège également le nourrisson dans ses premiers mois de vie.

Le vaccin est gratuit pour les personnes fragiles invitées par l’Assurance Maladie.

Qui peut vous vacciner ?

Depuis l’année dernière, le parcours de vaccination est simplifié. Désormais, toutes les personnes majeures pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée peuvent retirer directement et gratuitement leur vaccin en pharmacie sur simple présentation de leur bon de prise en charge et se faire vacciner par le professionnel de santé de leur choix : médecin, sage-femme, infirmier, pharmacien volontaire.

Les personnes qui n’auraient pas reçu de bon mais qui sont ciblées par les recommandations peuvent s’adresser à leur médecin, infirmier, pharmacien ou sage-femme qui pourra leur en remettre un.

Pour se protéger et protéger ses proches de la grippe, aucune hésitation : il faut se faire vacciner !