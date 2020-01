AGDE - Soirée Jazz Club avec Instant Jazz Trio le vendredi 17 janvier 2020

Vendredi 17 janvier, soirée Red Pepper Jazz Club, avec Instant Jazz Trio.



Philippe Rosengoltz (Piano), Béatrice Sanchez (Contrebasse) et Gaby Reille (Batterie) seront à Agde pour une soirée exceptionnelle dédiée au piano jazz. Dans cette formule à la fois classique et magique qu'est le Trio Jazz, les trois musiciens déroulent l' aventure du jazz en s'inspirant des standards qui ont façonné l' histoire de cette musique.... Au menu : Swing et émotion !



Une scène ouverte suivra le concert.



Le nombre de place étant limité, et votre intérêt chaque mois croissant, nous vous conseillons de réserver au plus vite.



Ouverture de la salle 20h00

Concert à partir de 20h45

Entrée 8€, repas selon la carte du restaurant. Réservations sur notre page Facebook (www.facebook.com/RedPepperJazzClub), par mail (redpepperjazzclub@outlook.fr), directement

auprès du restaurant Poivre Rouge (04 67 01 21 30) ou au 07 87 18 14 87