BESSAN - Un fleuve Hérault protégé pour en préserver la biodiversité

De Saint-Thibéry à Agde en passant par Bessan, sur dix-sept kilomètres, le fleuve Hérault bénéficie d’une mesure de protection au titre de Natura 2000. Il s’agit d’un outil fondamental de la politique européenne de préservation de la biodiversité. Les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ils sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.

Ainsi, dans le fleuve Hérault, il est possible d’y retrouver des espèces aquatiques, mais également des libellules, dont certaines sont particulièrement menacées. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs dans le domaine environnemental et à son statut d’espèce protégée, la loutre est également de retour dans le fleuve ! Elle est aussi de retour dans certains des affluents de la rivière. Un succès après avoir fortement régressé au niveau national, en raison de la chasse et de la dégradation de son habitat.

Il faut être chanceux pour observer cet animal en plein jour, alors ce sont ses traces qu’il faut rechercher : empreintes sur les berges sableuses ou épreintes (fèces) bien en vues pour marquer son territoire. Animal solitaire et territorial, la loutre peut occuper entre 20 et 40 kilomètres de linéaire de cours d’eau, les territoires de mâles englobant le territoire de plusieurs femelles. La loutre est un animal solitaire et très discret qu’il convient de ne pas déranger.