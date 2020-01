BESSAN - La maison de retraite bessanaise site pilote en télémédecine

La dernière réunion de l’année du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (Ccas) s’est tenue à la maison de retraite Les Jardins des Tuileries, sous la présidence du maire, Stéphane Pépin-Bonet. Une occasion pour les membres du Ccas d’être accueilli par le directeur de l’établissement public médicalisé, François Costalat, entouré de toute son équipe.

Lors de cette visite, les élus et les administrateurs du Ccas ont pu découvrir l’utilisation du dispositif de télémédecine puisque l’établissement est devenu un site pilote dans la région Occitanie, financé par l’Agence régionale de santé (Ars). Depuis 2012, la télémédecine permet de procéder à certains actes médicaux à distance, évitant le déplacement des personnes âgées en ambulance dans un centre hospitalier.

C’est autant moins de fatigue et de stress pour les pensionnaires concernés. Ce moyen, résolument moderne, cumule bien des avantages : il assure une prise en charge rapide des résidents et permet également au malade d’avoir un contact visuel rassurant avec un médecin, et à celui-ci la possibilité de décrypter autant les gestes que les paroles.

Avec le développement de la télémédecine, la maison de retraite bessanaise, entièrement gérée par la ville au travers du Ccas, s’illustre à nouveau par sa politique volontariste dans le domaine des nouvelles technologies et de l’innovation médicale pour le bien-être des plus âgés et fragiles. Les familles, récemment réunies dans l’établissement, ont chaleureusement remercié les gestionnaires pour toutes ces actions.