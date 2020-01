SERIGNAN - Un nouveau radar pédagogique

Un radar pédagogique a été posé à la fin de la semaine dernière dans la rue du Frère Olive, près du Centre administratif et de son aire de jeux pour les enfants, en zone 30 km/h.

Il a vocation à alerter les automobilistes sur la vitesse réelle à laquelle ils arrivent sur ce secteur de l’hyper-centre dans lequel de nombreux piétons sont présents.

Ce radar, à énergie solaire, enregistre pour chaque passage le jour, l’heure et la vitesse uniquement. Le premier objectif est donc la sensibilisation des conducteurs. Le second objectif est de pouvoir faire des statistiques sur la fréquentation de la rue (durant quel jour de la semaine, ou à quelle heure y a-t-il le plus de monde sur la voie ?) et de mieux connaitre le comportement des automobilistes (à quelle heure les dépassements de vitesse sont-ils les plus fréquents ?). Cela permettra de prendre des mesures adaptées à la zone en question : pose de ralentisseur, présence policière ou autre.

Ce radar est déplaçable est pourra être positionné en d’autres lieux de la Ville, signalés comme dangereux par les habitants ou nos services, pour encore améliorer la sécurité dans notre Ville.