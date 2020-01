PEZENAS - Concert du Nouvel An des “Amis de Pézenas” le dimanche 12 Janvier 2020

Concert du Nouvel An des “Amis de Pézenas”

au profit de l’antenne locale la “Croix rouge française”

Dimanche 12 Janvier 2020 à 17 h au Théâtre de Pézenas.

Le début de la prochaine année sera une fois de plus l’occasion pour l’association piscénoise de réunir tous les amateurs de musique au théâtr ede Pézenas, rue Henri Reboul, pour un concert caritatif dont les bénéfices seront cette fois attribués à l’antenne locale de la “Croix rouge française”

Le Quatuor ALLEGRIA y a été invité : Cette formation à cordes est une des formations de l’Orchestre Contrepoint dirigé par Franck Fontcouberte. Cet artiste, percussionniste professionnel, a travaillé la direction d'orchestre avec David Robertson, Zoltan Pesko, et Armin Jordan. Il a joué et dirigé en France et à l'étranger : Johannesburg, Florence, Riga, Athènes, Istanbul, Rome, Barcelone, Prague, Salzbourg, etc. et plus récemment à Belgrade, avec le Belgrade Strings Orchestra, ainsi qu'à Londres avec l'ensemble à cordes United Strings of Europe. Franck Fontcouberte est à la fois Directeur artistique et chef d'orchestre de Contrepoint, Directeur artistique du festival Musicasète, chef de chœur de la Chorale de Sète et de l'Ensemble Vocal de Montpellier. Titulaire du Diplôme d'État de professeur de percussions et du Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur de direction d'ensembles instrumentaux il enseigne la direction d'orchestre au Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. En octobre dernier, Il a dirigé un exceptionnel concert à la Collégiale Saint-Jean, lors du dernier festival de “Pézenas enchantée”.

Eva Beaune alto, Dorothée Oudinot et Roxane Tissot, violon , Janice Renau, violoncelle composent le quatuor invité. Toutes les quatre sont diplômées des grands conservatoires, professeurs des conservatoires de musique et des écoles de musique de la Région Languedoc-Roussillon.

Pour notre plaisir, Ils interpréteront un programme léger tiré du répertoire classique, du Jazz et des musiques de films .

Pour ce concert, le tarif unique est de 20 euros.

La réservation (dans la limite des places disponibles) se fera de 10 h à 12 h 30 d’abord le samedi 04 janvier, puis le samedi 11 janvier aux mêmes heures dans le hall du théâtre. Il y a aussi la possibilité de le faire par téléphone au 06.83.66.47.65. ou par mail à contact@amis-pezenas.com