Encore plus FOU ! Encore plus DEJANTé !

90 MINUTES D’ECLATS DE RIRE NON STOP ! où vous retrouverez … Tous les personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles … De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et MEME …plus déchainés que jamais !

NOUVELLES SITUATIONS de la VIE DE TOUS LES JOURSpassées sous le microscope de Roland Magdane… ET TOUJOURS L’HOMME ET LA FEMME VUS PAR ROLAND MAGDANE Dans son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa FAMILLE et avec sa femme ! Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE VIE !

l’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un NOUVEAU SPECTACLE totalement « DEJANTé » .

PLACES A GAGNER DANS NOTRE RUBRIQUE JEUX CONCOURS

Restez connectés à l'actu locale en vous connectant quotidiennement sur herault-tribune.com

ou en téléchargeant dès maintenant l'application gratuite sur vos smartphones et tablettes