FRONTIGNAN - Thierry Mariani et la Droite Populaire apportent leur soutien à Gérard Prato.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Communiqué de l’équipe « Agir pour Frontignan-La Peyrade ».

La Droite Populaire, collectif créé en 2010 par Thierry Mariani, a officialisé son soutien à Gérard Prato. Après le Rassemblement National (RN), Debout La France (DLF) et le Parti Chrétien démocrate (PCD), il s’agit donc de la 4e formation politique à soutenir la liste « Agir pour Frontignan-La Peyrade » confirmant ainsi la dynamique d’ouverture voulue par M. Prato.

La Droite Populaire fut très longtemps une composante de l’UMP au service de Nicolas Sarkozy lorsque celui-ci promettait de défendre notre identité nationale. Mais lassés par les contradictions et les lâchetés de leur état-major, Thierry Mariani, Jean-Paul Garaud et de nombreux sympathisants ont rompu avec « Les Républicains » pour se rapprocher du Rassemblement National. Ils ont fait le choix des convictions face aux renoncements des cadres LR, de plus en plus soumis à Emmanuel Macron.

Plusieurs membres de notre équipe sont déjà affiliés à la Droite Populaire. Ils auront un rôle actif dans notre campagne. Nous invitons les électeurs de droite à rejoindre, comme l’a fait Thierry Mariani, la grande famille des patriotes authentiques. Sur Frontignan-La Peyrade ils ont vocation à s’engager aux côtés de Gérard Prato et mettre ainsi un terme à 25 années de gestion socialiste.

