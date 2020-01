BASSIN DE THAU - Prise de rendez-vous en ligne pour les consultations de chirurgie et d’anesthésie

La prochaine fois prenez rendez-vous sur www.ch-bassindethau.fr ou www.doctolib.fr

Depuis le 17 décembre 2019, prendre un rendez-vous avec les praticiens des hôpitaux du Bassin de Thau devient beaucoup plus simple : il suffit d’un clic sur notre site internet ou via l’applicatif Doctolib.

Il ne s’agit pas de supprimer l’accès par téléphone, mais de proposer une alternative dont l’objectif est de :

· Permettre la prise de rendez-vous en dehors des heures ouvrables des secrétariats, 7 j/7 – 24 h/24.

· Alléger la charge de travail des secrétariats médicaux et les rendre plus disponibles pour les appels téléphoniques et l’accueil physique des patients.

· Réduire le nombre des rendez-vous non honorés par l’envoi d’un SMS et/ou d’un e-mail de rappel avant le rendez, avec possibilité de le déplacer ou de l’annuler en ligne. Le rappel par SMS et e-mail sera systématisé, que le rendez-vous soit pris par internet ou téléphone.

· Dédier des créneaux horaires à des primo-consultants et à des médecins de ville.

· Améliorer la lisibilité de notre offre de soins et l’accessibilité à nos praticiens.

Après les consultations de chirurgie et d’anesthésie, la prise de de rendez-vous en ligne sera étendue progressivement aux consultations de gynéco-obstétrique, pédiatrie et de médecine.