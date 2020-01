BEZIERS - Quand l’Agglo est là pour les parents dont les enfants sont hospitalisés

Vouloir accueillir et héberger des parents dont les enfants sont hospitalisés au CHU de Béziers est une noble cause ‼️

Hier, l'Agglo a lancé avec ses partenaires l'opération Maison des parents - Espace Renaissance à Béziers, dans le quartier de la Devèze !

Depuis 2003, l’association Espace Renaissance (et ses 500 adhérents bénévoles) déplace des montagnes et se mobilise pour défendre la cause de l’enfance. D’ici 2020, elle ouvrira, à Béziers, une maison pour les parents d’enfants hospitalisés qui sont éloignés de leur domicile. Et continuera sans relâche ses actions en faveur de ceux qui sont victimes de violence, handicapés ou défavorisés.