Ce vendredi, l’Équipe Municipale donne rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui a lieu à La Cigalière à partir de 19 heures.

Chaque année, un moment convivial autour d’un buffet suit la cérémonie officielle habituellement composée d’un discours de Monsieur le Maire et d’un petit film concocté par le service communication de la Ville.

Ce buffet est un moment joyeux, convivial, émouvant et de partage où l’on s’échange les bons vœux autour d’un verre ou d’un petit snack à grignoter.

La Municipalité a toujours eu à cœur de défendre ses commerçants et producteurs en mettant à leur disposition une vitrine durant cette fête et en leur achetant leurs produits. Certes, l’organisation est un peu plus complexe que si la ville passait sa commande chez un seul traiteur, mais il est primordial de faire travailler nos commerçants et artisans sérignanais pour valoriser leur savoir-faire et conserver un commerce de proximité et une ville pleine de vitalité.

Ainsi, lors de cette cérémonie, vous pourrez consommer "locavore" avec les produits des boulangers-pâtissiers Garcia et Picarelli, des magasins Spar, Vert chez nous et Carrefour, des écaillers Parc Gaston et La Cabane à huîtres, mais aussi des restaurateurs Maison Viel, Lotus Bleu et Cantihno Brasileiro.

Pour la décoration florale, vous pourrez admirer les compositions des fleuristes sérignanais La Vie en Rose, l’Événement en Fleurs et Fabien Ricco.

Et dans vos verres, les merveilleux vins (...à consommer avec modération !) des producteurs Mas Noguès et Domaine de Querelle, de la Cave coopérative les Vignerons de Sérignan et une sélection de La cave Si le vin.

En parlant de verres, la loi sur l’interdiction des plastiques à usage unique étant effective depuis ce début d’année, vous pourrez déguster tous vos breuvages dans des coupes en amidon de maïs, totalement biodégradables, qui ressemblent à s’y méprendre à des verres en plastique !

Nous vous attendons nombreux ce vendredi pour fêter ensemble la nouvelle année.