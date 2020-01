AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - Mangez local : c'est bon, sain et responsable !

En cette période d'après-fêtes, vous avez certainement envie d'alléger vos assiettes et d'acheter de bons fruits et légumes de saison Voici 4 bonnes raisons de privilégier une alimentation locale :

Respecter les saisons

Les fruits et légumes locaux et de saison sont plus savoureux et renferment souvent plus d’éléments nutritifs et de vitamines

Encourager l'économie locale

Consommer des produits d'ici, c'est aussi encourager les producteurs alimentaires locaux, soutenir l'économie locale.

Émettre moins de gaz à effet de serre

La nourriture locale effectue des déplacements plus courts pour se rendre à votre assiette.

Produire moins de déchets

La chaîne de distribution est beaucoup plus courte que lorsque l'on importe des produits, manger local permet de prévenir le gaspillage depuis le conditionnement jusqu’à la vente des produits.

Info en : Notre Agglo soutien les différentes filières agricoles du territoire. Aux côtés de la chambre d’agriculture, elle a défini et mis en oeuvre un programme d’actions avec les acteurs locaux.

Toutes les infos par ici https://bit.ly/2FtzUR4