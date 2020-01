BEZIERS - Béziers en commun : Qui sommes nous ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Parce que nous aimons notre ville, parce que nous sommes fiers d’elle et de ses habitants, nous sommes optimistes et confiants pour l’avenir.

Parce que Béziers appartient à tous les Biterrois, sans exception, parce que nous avons besoin de tout le monde, et qu’il nous faut aujourd’hui nous organiser collectivement pour répondre aux défis à venir.

Parce que nous en avons aujourd’hui tous conscience, notre avenir et l’avenir de nos enfants dépendra de notre

Parce qu’aujourd’hui écologie, justice sociale et qualité des services publics sont indissociables. Il faut que l’écologie devienne un droit pour chacun et pas un privilège réservé à quelques uns.

Parce que c’est au niveau local que nous pouvons faire bouger les choses, grâce à des actions concrètes qui impliquent l’ensemble des Biterrois. Ici et maintenant.



Béziers en commun est composé de membres d’Europe Écologie Les Verts, de La France Insoumise, du Parti Animaliste et d’autres personnes avec ou sans appartenance politique.



Nous sommes toutes et tous impliqués dans la vie de Béziers, au niveau professionnel, associatif, syndical, mutualiste, coopératif ou personnel, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de l’éducation, de la santé et de la culture.



Nos revenus proviennent de nos activités professionnelles, de nos retraites, de nos allocations sociales de chômage ou de handicap. Être candidat à un mandat municipal n’est pas pour nous un moyen de devenir des professionnels de la politique.



Nous voulons incarner la transition écologique, sociale et démocratique à Béziers de manière positive, solidaire et constructive, en misant sur l’éducation et la culture, sans démagogie ni sectarisme.

Béziers en Commun, c’est nous et c’est vous, si vous le souhaitez ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour donner à notre ville un nouvel élan, pour faire en sorte que toutes les Biterroises et tous les Biterrois puissent vivre sereinement dans une agglomération plus écologique, plus démocratique, plus solidaire.



Béziers en commun c’est nous, c’est vous !