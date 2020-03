SERVIAN - Soirée line-up Techno à "La Parenthèse" le 4 avril 2020 : PLACES A GAGNER

Du son RAVE ! du vrai !

Après nos 14 ans qui on fait date, on se devait de revenir à "La Parenthèse" à Servian.

Un line-up Techno bien lourd.

Pour commencer deux artistes locaux : Trackwasher qui va sortir un EP sur notre label Nocturbulous Techno City et NIKITA qu'on ne présente plus.

Ensuite les deux boss de Nocturbulous : Jean Bruce et Benjamin Le Dauphin en version requin (on vous laisse deviner pourquoi ). MINIMUM SYNDICAT pour un Live Rave/Acid qui vous mettra en PLS et 14anger nous achèvera à coup de Techno EBM industrielle.

Rave on !



Vente de T-shirts Nocturbulous pour soutenir le Label



20Kw de son

Vdj show

Light show

Cool Bar

Vestiaire



Early Bird à 5€ jusqu'au 22 février

Carte Bleue acceptée aux bars.

AUCUNE ESPECE acceptée aux bars.

(Convertissez les espèces en jetons à l’entrée à votre arrivée)

(Les jetons de l'événement du 16 Novembre dernier sont acceptés)

Bios à venir.