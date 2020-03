SETE - Escale à Sète : 10e anniversaire du 7 au 13 avril 2020

Prochaine édition du 1er rassemblement du patrimoine maritime en Méditerranée.

10e anniversaire placé sous le Haut-patronage de l'Elysée et sous le patronage français de l'UNESCO.

Pays-Bas invités d'honneur

Une semaine de fête librement accessible avec :

150 bateaux du patrimoine dont les plus beaux grands-voiliers du monde et une armada de voiles latines, 50 groupes de musique et chants marins internationaux, saveurs maritimes locales dans 50 restaurants, exposants et dans les halles, patrimoine fluvial, villages pédagogiques, ludiques et animés autour de la transmission des patrimoines maritimes européens, sauvegarde du patrimoine naturel marin et fluvial, spectaculaires parades, rencontres avec les gens de mer,...



www.escaleasete.com