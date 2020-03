LE CAP D'AGDE - L'Oursinade du Môle les 4 et 5 avril 2020

Au programme de ce week-end festif et convivial, la dégustation des fameux "hérissons de mer" bien sûr, mais aussi de vins de la région et d'autres produits locaux du terroir et de la mer. Sur place, vous trouverez 2 points de vente d'oursins, 8 viticulteurs de la Route des Vignerons et des Pêcheurs, des producteurs de tielles et des ostréiculteurs.



Pour le plus grand bonheur de tous, des animations musicales viendront égayer ces deux journées, avec la présence des Amis du Poulain le samedi et de la Pena Del Sol le Dimanche.



Un stand de l'Aire Marine Protégée de la côte Agathoise sera également installé pour tout vous dire sur les oursins.



Venez partager un moment de convivialité.