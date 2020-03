LE CAP D'AGDE - Le salon de la mobilité électrique aura lieu le 25 et 26 avril 2020

Après le succès de la 1ère édition du salon de la mobilité électrique au Cap d’Agde en octobre 2019, l’édition 2020 se prépare.

La deuxième édition aura lieu les 25 et 26 avril 2020 sur les quais d’honneur du Cap d'Agde, au pied de la grande roue. Elle sera enrichit d’un volet éco-responsabilité sur les gestes au quotidien.



Professionnels et grand public pourront se rencontrer, s’informer, essayer les nouveautés, innovations et projets de développement « vert ».

plus d'infos : e.capagde@gmail.com / 06 14 31 64 73