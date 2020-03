HÉRAULT - Zazie L'Essencieltour pour les 10 ans d'Astrid MRCPI théâtre de la mer à Sète le 28 juillet

Touchée par la cause défendue par l'association Astrid MRCPI, à savoir l'amélioration du quotidien des enfants hospitalisés au service cardio-pédiatrique du C.H.U. Arnaud de Villeneuve à Montpelier, Zazie a répondu favorablement à l'invitation de son président Xavier Giner qui souhaitait un événement fort pour marquer les 10 ans de la disparition d'Astrid et de la création de de l'association.



C'est donc le 28 Juillet prochain, dans le cadre enchanteur du théâtre de la mer de Sète, que Zazie proposera son Essencieltour.

"Zazie quitte l'autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Portée par les succès de son dixième album et du single phénomène "Speed", l'incomparable Zazie revient enfin sur le devant de la scène avec le "Zaziessencieltour". Zazie et ses musiciens sillonnent les routes de France. Elle sera de passage par Sète le mardi 28 Juillet prochain au Théâtre de la Mer".



La production reversera une partie des bénéfices de la soirée à l'association Astrid MRCPI.



Réservations à l'Office du Tourisme de Sète et dans tous les points de vente habituels (Carrefour, Fnac, Auchan, Cultura....)



Renseignements : Laurent Gasc - 06 15 17 84 88 - l.gasc@sfr.fr