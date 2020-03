SETE - Escale à Sète 2020 : Découvrez le programme !

LE PROGRAMME

lundi 6 avril 2020 : En partenariat avec le TMS, Concert inaugural d’Escale à Sète 2020 au Théâtre Molière avec le répertoire maritime des Pays-Bas et le concert de Giovanni Mauriello autour des Chansons de la Bella Napoli

Mardi 7 avril 2020 : « Escale Parade » Parade d’arrivée des grands voiliers, ouverture de la grande scène musicale,…

Mercredi 8 avril 2020 : « Escale Moussaillons » bataille navale grandeur nature, joutes sur chariots, ateliers enfants, grand défilé des moussaillons,…

Jeudi 9 avril 2020 : « Patrimoines en Escale » rencontre avec les délégations invitées, grande dégustation de soupe de poissons,…

Vendredi 10 avril 2020 : « Escale Bleue » Le patrimoine naturel marin à l’honneur, déchargement-chargement d’un voilier de commerce et dégustations,…

Samedi 11 avril 2020 : « Escale des gens de mer » grand défilé des équipages, tournoi de joutes,…

Dimanche 12 avril 2020 : « Escale Pascale » Cérémonie de Pâques au théâtre de la mer, trophée de rame traditionnelle, concours de chants de marins, …

Lundi 13 avril 2020 : « Escale met les voiles » Parade de départ de l’ensemble de la flottille, …

Sète : un écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine maritime en Méditerranée

Depuis sa première édition en 2010, la fête biennale Escale à Sète accueille le monde maritime durant la semaine pascale, et célèbre les traditions au cœur du port de Sète.

Sète est une cité méditerranéenne créée sous Louis XIV ; un port maritime et fluvial, au carrefour du Canal du Midi, du Canal du Rhône à Sète et du Golfe du Lion ; une ville traversée de canaux peuplés de barques traditionnelles et animés par la ferveur sportive des joutes languedociennes ; un écrin exceptionnel, peuplé de gens de mer qui, au gré des migrations, ont façonné l’identité de cette « île singulière » ; qui ont eu à cœur de maintenir son patrimoine dans ses quartiers de pêcheurs, entre mer et étang ; avec ses traditions orales, ses chansons de « baraquettes », sa cuisine, son art de vivre.

Un port tourné vers la Méditerranée et ouvert sur le Monde.

Une association de 400 bénévoles à la barre et un équipage de solides partenaires

L’événement Escale à Sète est piloté depuis son origine par une association de gens de mer réunissant 400 valeureux bénévoles. Ils constituent l’âme d’Escale à Sète.

Ce projet passionnant s’est construit et se développe avec l’adhésion de toute la population et du monde maritime, la participation des associations, des institutions publiques, des partenaires privés et de l’ensemble des médias.

Grâce à eux tous, ce rendez-vous international est devenu le premier événement dédié au patrimoine maritime sur toute la Méditerranée, rassemblant plus de 300 000 visiteurs autour de 120 bateaux traditionnels, près de 1000 intervenants authentiques et la présence de plusieurs Marines Nationales.

En 2018 notre manifestation dédiée à la transmission des savoirs auprès de tous, a obtenu le patronage français de l’UNESCO, les labels français et américain de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale et le label Année Européenne du Patrimoine.

Nous préparons depuis plusieurs mois notre prochaine édition qui célébrera du 7 au 13 avril 2020, le 10ème anniversaire de notre manifestation.

Une charte comme élément pivot

Dans le but de préserver cette manifestation de toutes sortes de dévoiements et d’offrir un programme de qualité à tous les publics, Escale à Sète est, depuis l’origine régie par une charte de sauvegarde du patrimoine maritime, un précepte moral qui s’impose dans toutes nos conventions, et dont voici un extrait :

La préservation du patrimoine maritime dépend en grande partie de la volonté de ses acteurs et de la rigueur qu’ils apportent à maintenir l’esprit du monde maritime.

Des siècles d’évolution, de travail, de recherche ont fait du navire à voile l’une des plus belles créations de l’homme.

Charpentiers, gréeurs, capitaines et matelots ont su insuffler au grès des milles et des siècles un esprit qu’il ne nous est pas permis de galvauder lors de notre manifestation.

Les participants sont tenus de répondre à des critères stricts de qualité et d’authenticité, ceci afin d’éviter les dérives qui nous éloigneraient de notre cap recherché.

Une commission composée de responsables compétents et reconnus du monde maritime assurera la sélection des participants : bateaux, musique, exposants… ».

Cette charte est mise en oeuvre :