AGDE - Festival féminin.e au Travelling du 04 au 10 mars 2020

Du 04 au 10 mars 2020

FESTIVAL FEMININ.E

Regard sur la Femme et le 7e Art.

Parce que nous sommes des êtres humains, femmes et hommes, fils et filles, sœurs et frères, pères et mères, nous sommes sensibles aux statuts, aux combats et à l’avenir des femmes.

Notre société patriarcale a trop longtemps dénigré un sexe au bénéfice d’un autre, basant son autorité sur la tradition, la religion ou tout autre argument permettant de la justifier.

Un changement de paradigme s’opère depuis quelques années, et le vernis si figé semble se fissurer. Nous vivons aujourd’hui une accélération de cette transformation. Le #Metoo en est l’élément déclencheur, internet et les réseaux sociaux les amplificateurs mondiaux.

Des clics ou des posts peuvent faire évoluer les mentalités, mais restons vigilant.e.s. Les avancées sont fragiles et peuvent être remises en cause alors même qu’elles sont inscrites dans la loi.

Si aujourd’hui en France le combat passe par l’inclusion, la conservation de nos droits, la reconnaissance de notre rôle bien souvent oublié dans l’Histoire, pour de nombreux pays, la situation reste très difficile. Mais les choses bougent, en témoignent les films venus d’Arabie Saoudite, d’Afrique du nord ou d’Amérique du sud.

Et si cette lutte passe aussi par le langage dont les mots sont les représentants hautement symboliques de nos conceptions, le cinéma est aussi un langage et participe activement à leur construction.

Consacrer une salle entière pendant une semaine à la diffusion de 14 films d’actualité sélectionnés pour la force et la pertinence de leur regard, organiser des rencontres avec des artistes, conférencières, associations, favoriser la prise de parole et l’échanges autour de ces films, c’est notre modeste participation à la construction d’un monde plus juste.

L’équipe du Travelling.





14 films, 1 conférence, 1 réalisatrice, des ciné-débats, 6 avant-premières....

FILMS A L'AFFICHE // EVENEMENTS :



*Woman (exposition dans le hall du cinéma)



*Portrait de la jeune fille en feu



*Be Natural (avant-première)



*RadioActive (avant-première)



*Un divan à Tunis (projection suivie d'une dégustation offerte de pâtisseries et thé à la menthe : mardi 10 mars - 21H)



*Made In Bangladesh (avant-première - le 06 mars - 18H15 : projection suivie d'une discussion avec le CIDFF Hérault)



*The Perfect Candidate



*La Bonne épouse (avant-première)



*Filles de joie (avant-première et rencontre avec la réalisatrice : jeudi 05 mars - 21H)



*Adam



*Femmes d'Argentine (avant-première et projection suivie d'une discussion avec le Planning Familial 34 : lundi 09 mars - 21H)



*Noura rêve (projection suivie d'une dégustation offerte de pâtisseries et thé à la menthe : mardi 10 mars - 18H15)



*Scandale



*Une fille facile -> projection précédée d'une conférence "FEMMES & CINÉMA : A L'ÉCRAN... ET DERRIÈRE LA CAMÉRA !"

par Raphaëlle de Cacqueray : dimanche 08 mars - 16H





Durant l’inter-séance des soirées 2 films :

Repas sortis du sac - Boissons offertes

Soirée du 10 mars : Dégustation offerte de pâtisseries et thé à la menthe



TARIFS

1 place : 5.90€ pour tou.te.s

Pass 7 films : 35 € (soit 5€ la place)

Dimanche 8 mars à 16H : Conférence + film : 8.50€