BESSAN - On se retrouve pour l’édition 2020 du carnaval de CHEZ JO ! ... made in Alsace : PLACES A GAGNER

Rendez-vous samedi 21 mars 2020 à partir de 20h et dimanche 22 mars à partir de 12h

pour un après midi dansant carnavalesque



On se retrouve enfin pour l’édition 2020 du carnaval de CHEZ JO !!!

made in Alsace



Après le succès de notre soirée CARNAVAL l'année dernière… Cette année on remet ça, avec encore plus de surprises et de folie !

Dans une ambiance carnavalesque comme en Alsace et conviviale, animation dansante avec le retour de l'orchestre les ROMANTICA en provenance d'ALSACE . Ambiance de folie garantie !

Il y aura aussi de la musique des années 80 à nos jours ainsi que les meilleurs tubes du dancefloor.

Préparez votre plus beau déguisement et laisser libre cours à votre imagination

**** SANS OBLIGATION ****

Prix du repas et de l'animation dansante 20€ adulte

enfant moins de 12 ans 15€

1 apéritif ou jus de fruit ou eau pétillante

1 BRETZEL

Choucroute Alsacienne

DESSERT / gaufre gourmande avec glace et crème fouettée

boisson en sus

( *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. )

Digestif offert ****

uniquement sur réservation tél au 06.17.01.69.54

Paiements acceptés : CB ou espèce

Restaurant Chez JO à Bessan

domaine de Sainte Véziane route de montblanc 34550 Bessan

PLACES A GAGNER DANS NOTRE RUBRIQUE JEUX CONCOURS