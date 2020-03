AGDE - Forum de l'Emploi Saisonnier le 26 mars 2020 au Moulin des Évêques

Le Forum de l'Emploi Saisonnier 2020 aura lieu le 26 mars au Moulin des Évêques à Agde. Près de 80 employeurs seront présents sur toute la journée et plus de 350 offres saisonnières seront proposées dans divers secteurs : métiers de la restauration, de l'hôtellerie, de la sécurité, de la vente, de la maintenance, de l'entretien et de l'animation.



Alors à vos CV, prêts, partez !!! Et surtout n'oubliez pas de prendre plusieurs exemplaires avec vous pour multiplier vos chances ;)



Pour plus d'informations contactez la Maison du Travail Saisonnier au 04.67.32.82.80.



Ce forum est organisé en partenariat avec le Pôle Emploi d'Agde et la Mission Locale Centre Hérault.