HERAULT - L’aéroport Béziers Cap d’Agde accueille un réseau d’aviation d’affaires

Décidément, l'aéroport de Béziers Cap d'Agde enchaîne les performances.

Avec près de 300 000 passagers/an, l'aéroport régional vient de s'adjoindre les services de la société Sky Valet afin de développer un tourisme d'affaires.

Le Président du Syndicat mixte et de la communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, Maire d’Agde, Gilles D’Ettore et Michel Tohane, Executive VP de Sky Valet et Directeur de la BU Aviation Générale du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur, ont signé ce matin une convention de partenariat permettant à l’Aéroport Béziers Cap d’Agde de devenir une destination du réseau d’aviation d’Affaires Sky Valet Connect.

L’aéroport Béziers Cap d’Agde, qui a pour ambition de développer son activité d’aviation d’affaires, rejoint ainsi Sky Valet, le réseau de fixed-based operator (FBO) du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur, et pourra bénéficier de sa notoriété, de son expertise et de sa force commerciale.

Le réseau Sky Valet, avec ses escales labélisées Sky Valet Connect, représente un réseau de 29 destinations répartis dans 5 pays. Il est présent en France (Cannes, Saint-Tropez, Avignon, Béziers Cap d’Agde, et Paris-Le Bourget), en Espagne (Gérone, Barcelone, Palma de Majorque, Valence, Ibiza, Malaga, Madrid, La Corogne et Saint Jacques de Compostelle), au Portugal (Porto, Cascais, Lisbonne, Beja, Faro, Madère et Les Açores), en Italie (Trieste, Cuneo) et en Bulgarie (Sofia, Bourgas et Gorna Oryahovitsa).

Pour le Président du Syndicat mixte Gilles d’Ettore : « C’est une étape importante pour l’aéroport de Béziers Cap d’Agde d’intégrer un réseau international comme celui de Sky Valet. Grâce à cet accord, nous allons mettre à la disposition de nos clients les plus exigeants nos infrastructures et la meilleure qualité d’accueil. Avec Sky Valet, nous disposons de tous les outils pour nous développer sur un nouveau marché présentant un potentiel de croissance important».

Pour Michel Tohane, Vice-président exécutif de Sky Valet : « Je suis extrêmement fier de la confiance que l’aéroport de Béziers Cap d’Agde manifeste à Sky Valet pour l’aider à développer son trafic d’aviation d’affaires. L’offre Sky Valet Connect lui donnera immédiatement accès à la puissance commerciale, à la notoriété de la marque et du réseau, ainsi qu’une visibilité internationale accrue. Ce nouveau partenariat marque une nouvelle étape de notre programme d’expansion et conforte notre ambition de densifier notre maillage territorial ».

L’aéroport Béziers Cap d’Agde propose 8 destinations en Europe : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester, Edimbourg, Düsseldorf Weeze, Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi. www.beziers.aeroport.fr. Il a réalisé son plus haut niveau de fréquentation depuis sa création en 1974, avec 267 712 passagers en 2019 (+14.6%).

Sky Valet est le FBO (fixed-based operator) du groupe Aéroports de la Côte d’Azur, numéro 2 européen en matière d’aviation d’affaires. Sky Valet est présent dans 22 destinations répartis au Portugal, en Espagne et en France, notamment sur l’aéroport de Paris-Le Bourget. En 2018, Sky Valet a créé le label Sky Valet Connect qui permet à des FBO de conserver leur indépendance tout en bénéficiant de la visibilité, de l’expertise marketing et commercial de Sky Valet. Sky Valet Connect est déjà présent en France, en Italie et en Bulgarie. www.skyvalet.com