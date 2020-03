SETE - Coronavirus : annulation du meeting de campagne du 12 mars de François Commeinhes

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

« L’actualité concernant le coronavirus Covid 19 exige le plus grand sérieux, afin que cette épidémie soit contrainte dans les meilleurs délais. C’est pourquoi, ma responsabilité de médecin et de maire passant bien au-dessus de toute préoccupation électorale, il me semble sage d’annuler le meeting de campagne que j'avais prévu le 12 mars prochain salle Brassens.

En effet, l'expérience des deux précédents meetings que nous avons tenus au cours de cette campagne m’amène à envisager, en un espace confiné, la présence d'un millier de personnes environ. Ce rassemblement me parait particulièrement inapproprié, à l’heure où la ville est mobilisée pour assurer aux sétoises et sétois toutes les mesures préventives à la propagation de ce virus.

En toute sérénité, la poursuite de ma campagne sera organisée probablement sous d'autres formes.

Concernant les élections des 15 et 22 mars prochains, la cellule de crise de la mairie mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin que les électrices et électeurs puissent aller voter en toute sérénité également ».