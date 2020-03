VIAS - STOP A L’INTOX ! par Jordan DARTIER

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Une fois de plus, comme il le fait depuis le début de la campagne électorale, Monsieur CABASSUT veut faire peur aux Viassois.

Et pour lui, tous les moyens sont bons.

Il tente d’instrumentaliser une délibération de l’Agglo du 3 février 2020 qui prend acte du bilan de production de logements locatifs sociaux sur l’année 2019 pour soutenir qu’un projet de construction de logements sociaux sur l’Avenue Pierre Castel à Vias serait toujours en cours.

FAUX ! Le permis de construire a été refusé !

S’il est visé, sur cette délibération, 36 logements sociaux notifiés à l’Agglo par le bailleur social (Promologis), pour une opération située 6 Bis Avenue Pierre CASTEL à VIAS, le service Habitat de l’Agglo avait oublié que cette opération avait été refusée par le Maire de VIAS suivant arrêté municipal en date du 28 octobre 2019.

Or, si le service Habitat est excusable, il n’en va évidemment pas de même de Monsieur CABASSUT qui sait pertinemment que ce permis de construire, se composant de 36 logements sociaux et de 14 logements libres (page 5/17 de la demande de permis), a été refusé et ce de manière définitive (voir arrêté en pièce jointe).

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée prendra évidemment une délibération rectificative pour acter l’annulation de cette opération.

Enfin, précision de taille à l’attention de Monsieur CABASSUT, une Commune ne sollicite jamais d’aides financières pour la construction de logements sociaux puisque c’est uniquement le bailleur social qui fait cette demande (voir courrier de Promologis en pièce jointe).

INCOMPETENCE OU VOLONTE DE FAIRE PEUR ?

CERTAINEMENT LES DEUX !

LES VIASSOIS JUGERONT DE CETTE ATTITUDE