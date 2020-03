BESSAN - Ce soir, des étudiants invitent des Bessanais à échanger sur la citoyenneté

Un groupe d’étudiants au nom de l’Aube Républicaine, issu du département de l’Hérault, invite toutes les personnes intéressées à débattre sur le thème de la citoyenneté. Le rendez-vous, ouvert à tous, est fixé ce vendredi 6 mars, à 18h30, à la salle Raymond Devos du centre social municipal Claire Estournet, rue des Anciennes Ecoles.

Se présentant comme une association civique et politique pour la jeunesse et les concitoyens, l’Aube Républicaine a été fondée en 2017 après l’élection présidentielle. Le but essentiel du groupe est « de mobiliser les citoyens à la vie politique par le débat et le dialogue, afin d’entretenir la flamme républicaine de la France ».

La municipalité invite les Bessanaises et les Bessanais à participer à cette rencontre originale, où les échanges et les esprits seront entièrement libres de s’exprimer. Elle se félicite que des jeunes s’engagent pour évoquer l’avenir et la participation de tous à la vie du pays comme à celle de la cité. L’entrée est libre et ouverte à tous.