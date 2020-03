BESSAN - Les échos de la Tuque : informations bessanaises à savoir

Coronavirus

Toutes les personnes soucieuses de la situation actuelle sur le Coronavirus Covid-19 peuvent trouver toutes les informations utiles sur la conduite à tenir sur le site internet de la préfecture de l’Hérault, mais également en appelant le numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. Cette plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si vous présentez des signes d’infections : contacter immédiatement le 15.

Info sociale

L’antenne d’Agde de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) a déménagé et intégré les locaux du Centre communal d’action sociale (Ccas, espace Mirabel) depuis le lundi 2 mars 2020. L’accueil de la Cpam s’organise désormais comme suit : les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h-12h30 et 13h30-16h. L’accueil est fermé le mercredi et le 1er jeudi matin de chaque mois.

Lotos

Le calendrier des lotos associatifs de la ville de Bessan est disponible en mairie. Les lotos ont lieu tous les dimanches à la salle des fêtes Aimé Péret, à 16h30 : 8 mars, association des retraités des travaux publics ; 15 mars, pas de loto en raison du premier tour des élections municipales ; 22 mars, bibliothèque Renée Petit ; 29 mars, exceptionnellement pas de loto associatif…

Cabanadon

En raison des travaux en cours de requalification du centre-ville, la Cabanadon (système d’échanges en libre accès) qui était jusque-là située près de la bibliothèque Renée Petit, rue de la Promenade, a été déplacée sur le parking du centre social Claire Estournet, près de l’école de musique et de la salle Sports et Loisirs, rue des Anciennes Ecoles.