BEZIERS - Retour sur le débat public d'Antoine About, candidat Béziers l'Avenir

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Hier, devant une salle comble, à la Colonie Espagnole de Béziers, s'est tenu ce qui sera peut-être le dernier débat de Antoine About, candidat Béziers l'Avenir.

Les thèmes abordés portaient sur la culture, l'environnement et le développement économique.

Jean Philippe Bout, déjà présent lors d'un précédent débat, a déroulé une partie du programme "Culture". La parole a ensuite était donnée à Axel Augé ( architecte de profession) sur "l'Environnement". Dans un discours passionné il a rappelé la volonté de replanter des arbres à Béziers, mais aussi de mettre des panneaux photovoltaïques sur les batiments municipaux.

S'en est suivie ensuite une présentation par le candidat lui même de son programme sur le développement économique et l'emploi. Point fort du candidat About, il a rappeler son ambition d'intégrer le dispositif "0 chomeurs", ou encore une zone franche en centre ville pour redonner un souffle au coeur de ville. L'envie de changer les choses, et de ne pas faire de Béziers une fatalité a aussi été un moment marquant de son intervention.

La soirée c'est conclue par une dernière intervention de Lewis Marchand. Ce dernier, qui a rappelé avoir lui aussi été candidat au municipale de Béziers, a réafirmé son engagement pour Béziers Avenir, et le soutien LR apporté à la liste mené par Antoine About.

A quelques jours du verdict, Antoine About est plus que jamais déterminé à reprendre la ville des mains du maire actuel. Ses interventions terrains vont se multiplier dans les prochains jours, afin d'être au plus prêt des biterrois.