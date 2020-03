BESSAN - Génération Bessan, une équipe unie pour agir en faveur du bien vivre

Bientôt âgée de 32 ans, ma famille maternelle vît à Bessan depuis plusieurs générations. C’est le village où j’ai grandi, auquel je suis extrêmement attaché et dans lequel j’ai décidé de vivre. Professionnellement, je travaille au sein d’une collectivité territoriale liée aux déchets et à l’environnement depuis maintenant dix ans. Ma mission essentielle est de sensibiliser les plus jeunes au développement durable.

En mars 2014, j’ai décidé de m’investir dans l’équipe municipale conduite par Stéphane Pépin-Bonet avec pour ambition d’être proche de la jeunesse et de leurs aspirations. Une jeunesse qui trouve une place majeure dans notre village. Avec ses qualités humaines, et sa disponibilité pour les administrés, Stéphane Pépin-Bonet a su œuvrer dans ce sens.

Avec son équipe et ses compétences solides et nombreuses, il a aussi pu montrer qu’il était possible de continuer à mieux vivre à Bessan au cours de ces six dernières années. Elue sortante, je souhaite poursuivre cet engagement pour Bessan : un village dynamique avec de belles traditions qui me tiennent également à cœur. Je suis très fière de continuer à ses côtés, avec une équipe renouvelée, unie et investie pour agir en faveur du bien vivre de tous les Bessanais.

Pour l’équipe Génération Bessan,

Lucie Glomot