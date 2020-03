BEZIERS - Coronavirus : Un agent de la mairie infecté

L’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) et la préfecture de l’Hérault ont informé M. le maire de la découverte d’un cas de coronavirus contracté par un agent municipal.

Il s’agit d’une femme de 56 ans, domiciliée près de Béziers et ayant récemment séjourné dans l’Oise. Prise en charge par le CHU de Montpellier, elle n'a pas été hospitalisée et reste confinée à domicile, son état de santé ne présentant à ce stade aucun signe de gravité.

Employée au service des finances de la Ville, cet agent n’a travaillé qu’une seule journée cette semaine avant d’être diagnostiquée et prise en charge. Toutes les personnes de son entourage font actuellement l’objet d’une enquête du réseau de santé. La probabilité de transmission à ses collègues de travail est qualifiée de « faible » par le délégué de l’ARS Occitanie.

L’ensemble du personnel du service des finances et des marchés publics a été informé ce matin. Réunis autour de M. le maire, des directrices des finances et des ressources humaines, les agents ont reçu les conseils et recommandations d’un médecin spécialiste de santé publique qui a répondu à leurs questions. Une désinfection du poste de travail de l’agent contaminé est prévu dans la matinée.

Au sein des services municipaux comme partout, les recommandations des autorités de santé restent les mêmes : se laver régulièrement les mains. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer : éviter les contacts physiques, ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital, appeler rapidement le SAMU centre 15.