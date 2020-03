Sa venue au Palais des Congrès du Cap d'Agde constitue un très grand et bel évènement que de nombreux parents et professionnels de l'enfance ne doivent en aucun rater !

Autour du thème "Etre parent n'est pas un jeu d'enfant" Isabele Filliozat, psychothérapeute, psychopraticienne, conférencière et auteure, figure phare de la parentalité positive en France. nous exposera combien être parent est une grande aventure !!!

C’est absolument fabuleux… et il faut le dire, très éprouvant physiquement et surtout émotionnellement. L’éducation polarise les conversations. Il y a les fervents de la fessée, ceux qui ne jurent que par les limites et ceux qui prêchent la liberté. Les convictions affirmées s’expriment dans un silence poli ou déclenchent de vives discussions.

Pourquoi tant de passion ? Parce qu’au delà des théories, il y a notre inconscient. Nos blessures, notre histoire. Nous nous berçons de l’illusion de contrôler notre stratégie éducative, elle est en réalité pour une grande part dictée par notre vécu. Oui, nous reproduisons souvent notre propre histoire. Certains avec bonheur, d’autres avec d’avantage de heurts. On ne s’aime pas toujours dans son rôle de parent. On se surprend parfois à agir comme sa propre mère alors qu’on avait décidé de faire le contraire.

Comment oser dire la difficulté d’aimer son enfant, la violence qui nous assaille parfois, l’exaspération qui amène distribution de punitions ou de coups.

Cherchons à comprendre ce qui se joue en nous lorsque nous hurlons contre Paul ou nous trouvons incapable de dire non à Chloé.

Voyons ensemble comment se dégager de cette gangue du passé pour faire de vrais choix qui répondent aux besoins de nos bambins comme des nôtres. Pour ne plus se sentir coupable de ne pas y arriver…

Et surtout retrouver la liberté d’être le parent que nous avons envie d’être.

Isabelle Filliozat, auteure de nombreux livres dont « Au coeur des émotions de l’enfant », « l’Intelligence du coeur , « j’ai tout essayé », « il me cherche »…dédicacera ses livres (vente prévue au début et à la fin de la conférence)

