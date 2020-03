AGDE - JUDO : Alexandre LANDES reprend le chemin de la compétition à Barcelone

C'est en Espagne, plus précisément à Barcelone, qu'Alexandre LANDES reprenait le chemin de la compétition.

Deux mois après sa première compétition de l'année, voilà notre judoka agathois, accompagné du Président Jean-Noël SAMY, partis pour le tournoi International de Barcelone, auquel une forte colonie étrangère participait (Uruguay, Biélorussie, Georgie, Belgique, France et ...............Espagnol).

Avec 43 combattants dans sa catégorie, la plus nombreuse du tournoi, Alexandre LANDES impressionne sur ses quatre premiers combats en les remportant par ippon jusqu'en 1/4 de finale. Menant d'entrée en marquant waza ari face à un espagnol, Alexandre LANDES se laisse endormir par son adversaire, qui sur un contre surprend et égalise contre son sociétaire et l'immobilise dans la foulée. Loin de se décourager par cette défaite rageante, notre agathois reprend sa marche victorieuse en repêchage avec deux victoires. Malheureusement, en place de troisème pour l'obtention de la médaille de bronze, Alexandre LANDES laisse échapper la victoire qui lui tendait les bras.

Toutefois, nous retiendrons surtout sa combativité, sa générosité et un judo puissant tout au long de la journée malgré cette belle cinquième place.

Montant en puissance pour les prochaines échéances, Alexandre LANDES prépare les futures sélections pour les championnats de France de la meilleure des façons.

Le Judo Club Agathois et son président Jean-Noël SAMY félicitent son protégé pour son joli parcours à Barcelone.