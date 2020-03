AGDE - Concert Lyrique Magie et Merveilles le dimanche 29 mars

Magie et Merveilles

Spectacle Lyrique Agde Musica 2020, dimanche 29 mars, 18h, Salle des Fêtes d'Agde.

Un spectacle endiablé !

Les spectacles lyriques des chœurs d’Agde Musica sont devenus un rendez-vous printanier annuel. En costumes, avec décors et mise en scène, et grâce à de magnifiques solistes invités, ils offrent musique et spectacle à un public désormais fidèle au rendez-vous. Et cette année s'annonce particulièrement endiablée !

Folie et Sorcellerie

Sorcières, magiciens, diables et objets magiques sont d'excellents ressorts dramatiques, et les compositeurs lyriques les ont largement sollicités pour créer des scènes fantastiques, inquiétantes, macabres ou merveilleuses. "Magie et Merveilles" vous propose d'explorer ce répertoire en compagnie des habitants ordinaires d'un paisible petit village. Et vous verrez comment, troublés par l'arrivée d'un mage et d'une sorcière aussi habiles que terrifiants, ils finiront, comme vous, emportés par le tourbillon fou de la musique et de la sorcellerie !

Ces personnages faussement innocents ou sulfureux seront incarnés par de magnifiques solistes : Sylvie Vilacèque (soprano), professeur de chant à l'École de Musique d'Agde, Emmanuelle Zoldan (mezzo-soprano), aussi à l'aise dans le répertoire lyrique que dans le Métal (groupe Sirenia), Jean-Pierre Torrent, le plus célèbre des ténors agathois, et Michel Vayssière (baryton-basse), habitués des concerts lyriques d'Agde Musica. Ils seront accompagnés des chœurs Phonem, Orphée et Eurydice, et de Delphine Pugliese au piano et interprèteront des extraits d'opéras, d'opérettes, de comédies musicales, ainsi que des chansons... avec Verdi, Offenbach, Lopez, Planquette, Audran, Carl Orff, Saint-Saëns et bien d’autres.

Le tout dirigé par Eric Laur, qui a conçu ce spectacle et accompagnera certains morceaux au piano.

> Salle des Fêtes, 4 rue Brescou, Agde

> Tarifs 15 € • réduit 10 €

> Billetterie sur place, une heure avant le concert.