HERAULT - Parution du troisième livre et premier roman de Serge Marignan

Nîmois d’origine, j’habite actuellement la Corse et je possède une résidence sur Sète où je viens très régulièrement depuis 22 ans.

Je viens de faire paraître mon troisième livre et premier roman intitulé « Viens ! » aux éditions Le Lys Bleu.

Début des années 70, quelque part dans le sud de la France : Michèle emménage dans le petit village de Julien. Dès leur première rencontre, les deux ados vont alors éprouver l'un pour l'autre une impétueuse attirance qui donnera lieu, durant quelques années à une passion amoureuse intense mais contrariée sur bien des points. Après une suite de malentendus et d'incompréhensions réciproques, Michèle et Julien se sépareront et construiront leur vie indépendamment en des lieux épars. Dix-huit années après leur rupture, le hasard les réunira à nouveau et un bref instant, le feu renaîtra de ses cendres. Juillet 2017, toujours dans le sud de la France : Julien, est définitivement de retour dans sa région d’origine. Un soir d'été, il aperçoit Michèle à l’occasion d’un concert de Jazz. Par l'intermédiaire d’un roman qu’il se décide à écrire, il part à sa reconquête. Des échanges de courriels et de messages sur Facebook vont se succéder dans lesquels Julien masquera sa véritable identité. Dès lors s’ensuit un jeu du chat et de la souris jusqu’au jour où….