SETE - Soirée chansons et table ronde : Georges Brassens, un drôle de citoyen... le mardi 17 mars

Le mardi 17 mars, à 18 h 30, en résonance avec Le Printemps des Poètes, le musée Paul-Valéry accueille le Café citoyen de Sète et l'association Filomer pour une soirée chansons et table ronde sur le thème : « Georges Brassens, un drôle de citoyen, déférence gardée ».

Avec le chanteur, et petit cousin de Georges, Bruno Granier ; la comédienne Jeanne Corporon et l'écrivain Bernard Lonjon. Une soirée présentée par Michel Blanchard, initiateur et animateur du Café citoyen de Sète.



Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Affiche Gérard-Pierre Kiszel