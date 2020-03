AGDE - Les colibris agathois agissent sur le territoire en menant des actions citoyennes

Depuis 4 ans, les colibris agathois agissent sur le territoire en menant des actions citoyennes, gratuites, bénévoles, sensibilisent au respect du vivant pour aller ensemble vers une société où l’économie soit plus en harmonie avec le besoin des habitants et la nature.

Soucieux de notre avenir environnemental, nous avons adressé un questionnaire aux agathois sur leurs préoccupations dans ce domaine. Deux problématiques sont apparu en priorité : « appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, afin de renforcer les circuits court et créer des emplois, et pour ce faire, préserver et mobiliser le foncier agricole, par le droit de préemption si nécessaire », et, « protéger, nettoyer, et mettre en valeur nos espaces naturels :développer les zones vertes(planter, en créer de nouvelles), préserver les ressources en eau des pollutions chimiques et plastiques, lutter contre l’imperméabilisation des sols, limiter l’éclairage public, pour redonner sa place au vivant sur le territoire ce qui favorisera le tourisme vert. »

Nous les avons soumises aux 5 candidats aux élections municipales.

Nous les remercions d’avoir pris le temps de nous recevoir, d’avoir été à l’écoute de nos propositions issues du pacte pour la transition. Nous avons constaté que chaque candidat porte dans son programme des mesures d’action tournées vers la protection de l’environnement et de la transition énergétique.

Nous nous félicitons de la prise de conscience générale de l’urgence à modifier nos comportements et nous sommes convaincus que les politiques locales ont un rôle important à jouer dans la transition écologique et énergétique.

Nous resterons vigilants et nous mettrons notre expertise et soutien au service des élus qui le souhaiteront.

Contact : colibrisagathois@gmail.com