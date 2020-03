PEZENAS - Le 15 mars, semons le Printemps ! avec Armand Rivière et l’équipe « Le Printemps de Pézenas »

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Ce samedi 7 mars, sur le marché de Pézenas, Armand Rivière et l’équipe « Le Printemps de Pézenas » ont fait le choix d’une distribution originale en cette période de campagne électorale. Ce sont des petits sachets de graines de plantes mellifères (phacélie, tèfle hybride, sainfoin, mélilot jaune, trèfle blanc) qu’ils proposaient aux Piscénoises et aux Piscénois.

Une manière engagée de mettre en avant les priorités écologiques qui charpentent le programme porté par « Le Printemps de Pézenas » et d’insister sur l’importance de la biodiversité dont la disparition progressive des abeilles illustre les dangers qui pèsent sur elle.

A sa manière, cette distribution de graines démontre l’importance de semer les idées et de faire germer les projets dans le partage et l’échange pour le Pézenas de demain. C’est dans cette optique qu’Armand Rivière et « Le Printemps de Pézenas » rencontrent la population depuis le mois de septembre.

Désormais, c’est aux Piscénoises et aux Piscénois de semer et faire germer le printemps dès le 15 mars !