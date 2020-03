BESSAN - Bientôt les noces d’or et de diamant avec le club du 3e âge

Comme chaque année, au mois de mai prochain, les Aînés de la Tuque (club local du 3e âge membre de la fédération nationale Ensemble et Solidaires) organisent la traditionnelle cérémonie des noces d’Or et de Diamant. Les couples totalisant 50 ou 60 ans de mariage et voulant participer à ce sympathique rendez-vous, peuvent contacter Danièle Cambra par courrier au 19 rue Fendeille à Bessan ou par téléphone au 04 67 77 41 45. Les noces d’Or sont ouvertes à tous les Bessanais qu’ils soient de souche ou d’adoption. Il n’est pas nécessaire de s’être mariés à Bessan pour y participer.