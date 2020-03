BESSAN - Dimanche 15 mars, choisissons l'avenir, votez Génération Bessan !

Bessanaises, Bessanais, dimanche 15 mars, vous avez l’avenir de Bessan entre vos mains ! Le contexte de ces élections municipales et communautaires est inédit : notre équipe est la seule à se présenter à vos suffrages et elle sera élue en totalité à l’issue du premier et unique tour de scrutin. S’il n’y a aucun doute sur le résultat, ces élections conservent pourtant un enjeu majeur.

En vous déplaçant nombreux pour voter et en choisissant notre équipe, vous affirmerez : votre satisfaction du bilan de Stéphane Pépin-Bonet et de la majorité municipale sortante ; le sérieux et la compétence de notre équipe Génération Bessan et votre adhésion à notre projet d’avenir, pour encore et toujours mieux vivre ensemble.

Sans votre soutien, nous ne pourrons pas mettre en œuvre nos ambitions pour notre village. Comme vous, nous voulons un Bessan solidaire, responsable, durable, sûr, entreprenant et porteur d’espoir. Pour s’épanouir, Bessan a besoin d’une forte impulsion. Cet élan, vous pouvez le donner en accordant massivement votre confiance à Stéphane Pépin-Bonet, notre maire, et à notre équipe. Ensemble, choisissons l’avenir ! Dimanche 15 mars, faites-nous confiance. Votez Génération Bessan.