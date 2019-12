A l’aube de cette nouvelle année, le staff de l’association « Les Coureurs Fous de Sérignan » est dans les starting block … elle profite de cette trêve pour préparer 2020… pas moins de 4 marathons en cours de préparation pour le printemps (Barcelone, Montpellier, Paris, Albi), un stage multi-activités en février pour les « Kids », quelques trails divers et variés aussi bien pour les coureurs que les randonneurs , un déplacement au mois de mai pour la course du viaduc de Millau organisé par l’association, le semi-marathon du Pont Rouge à Sérignan, la participation à l’Ultra-Marin (177 km)en Bretagne de quelques fondus, un autre déplacement pour la course mythique Marvejols - Mende fin juillet organisée aussi par l’association, la participation d’une belle équipe de choc aux « 100 km de Millau » en septembre…j’en passe et j’en oublie … tout cela grâce à tous les adhérents, à leur bonne volonté, leur disponibilité …

Dés le début de l’année, l’association a décidé d’organiser des sorties groupées et encadrées le dimanche, jusqu’à début mai, pour les non-adhérents et adhérents, le point d’orgue étant le semi-marathon du Pont Rouge à Sérignan (ou course équivalente évidemment).

Les dates retenues : 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, départ 9h30 de la Promenade, ravitaillement à l’arrivée, 2 dossards pour le semi-marathon tirés au sort. Pas d’inscription préalable, vous vous présentez le jour J !

Enfin, comme toute association qui se respecte, nous envisageons d’organiser notre ou nos journées de courses, mais ce sera pour 2021 ! Ce sera la surprise des chefs !

Nous rappelons nos jours et horaires d’entrainements au stade Aïta de Sérignan :

Enfants : mardi et jeudi 18h00 à 19h00

Adultes : mardi et jeudi 19h00 à 20h00, et sortie le dimanche

Nous acceptons les adhésions toute la saison

Page Facebook : https://www.facebook.com/lescoureursfousdeserignan34/

Photo: marathon de Barcelone 2019, tous "Finishers"