SERIGNAN - Donnez une seconde vie à votre sapin !

Les vacances d’hiver touchent à leur fin et vont se clôturer dimanche avec la traditionnelle galette des rois. Janvier annonce la fin des fêtes et il sera bientôt temps de jeter votre sapin et de ranger vos décorations de Noël.

Pour ceux qui ont opté pour un vrai sapin, sachez que vous pouvez faire une bonne action.

Tout comme vous êtes allés chercher votre arbre par vos propres moyens, nous vous remercions par avance d’apporter votre sapin dans l’une des déchèteries de l’Agglo et de ne pas le déposer dans la rue ou sur les trottoirs.

Afin de faciliter la tâche aux habitants de la ville, les services techniques de Sérignan ont de leur côté installé deux points de collecte. Un petit enclos a été mis en place sur le parking du stade Marcellin Aïta et un autre sur la place de la Liberté, en plein cœur de ville. Vous pouvez venir y déposer votre arbre. Les sapins laissés là seront broyés par nos employés municipaux et les copeaux serviront ensuite de paillage pour nos espaces verts.

Le paillage au sol permet de réduire considérablement, de façon écologique et naturelle, les besoins en eau et la pousse des mauvaises herbes, le broyat de sapin servant également de désherbant naturel.

Nous vous remercions par avance pour ce petit geste civique et écologique, et souhaitons à tous de passer un bon moment autour d’une galette en famille ou entre amis ce dimanche.