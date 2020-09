LE CAP D'AGDE - Cap d'Agde Motor Festival les 26 et 27 septembre 2020

Exposition de voitures et de motos tuning avec des espaces Show Tuning, VW, Japan, BMW, Clean Look, US, Sportives, Supercars...

Ce week-end fourmille également d’animations : freestyle jet ski, flyboard, car wash sexy, podium, Hip Hop...

Le village d'exposants professionnels contribue à l’ambiance « Motor » du Festival et permet aux professionnels de présenter les dernières tendances et nouveautés en matière d’accessoires et d’équipements.

9h > 19h - Parking Grand Large et Richelieu - Ile des Loisirs. Le Cap d'Agde