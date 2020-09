BESSAN - Une charte qualité sur les terrasses en centre-ville prochainement en place à Bessan

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus de la ville ont décidé de signer une convention de mission d’accompagnement avec le Caue de l’Hérault (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), associé aux services du conseil départemental. En effet, dans chaque département, un Caue a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement car l’architecture, les paysages et le patrimoine sont d’intérêt public.

L’organisme public va donc accompagner la municipalité bessanaise dans la rédaction d’une charte de qualité des terrasses et des devantures commerciales de la place de la Promenade et de la Grand’rue. En lien avec les partenaires locaux, le Caue définira des préconisations et des principes d’occupation de l’espace. Positionnement, emprise au sol, type de mobilier, couleurs… tout sera répertorié pour une application dès que possible et au plus tard en 2021.