PEZENAS - Visite guidée Métiers d'Art et Patrimoine jeudi 3 septembre à 10H30

VISITES GUIDEES métiers d’art et patrimoine

les 3, 10 et 15 SEPTEMBRE 2020 : UNE RUE, TROIS ATELIERS

Encore quelques places pour la visite du jeudi 3 septembre à 10H30!

La Maison des Métiers d’Art de Pézenas organise avec une guide-conférencière des visites guidées permettant de découvrir l’histoire et l’architecture de la Maison des Métiers d’Art, ancienne maison consulaire datant du XVIIe siècle, ainsi que des rencontres avec les créateurs d’ateliers d’art voisins.

En septembre, la Maison des Métiers d’Art vous emmène dans 3 ateliers de la rue Alfred Sabatier, en plein cœur du centre historique : Le premier est l’atelier d’un artiste plasticien céramiste, le second celui d’une polymériste et d’une sérigraphiste et le troisième d’une vannière.

Visites de 2h, offertes par la Maison des Métiers d’Art et les créateurs

Sur réservation : mireille.pinchard@ateliersdart.com | 04 67 98 16 12

Port du masque obligatoire en intérieur

RDV : Jeudi 3 septembre à 10H30, jeudi 10 septembre à 10H30 et mardi 15 septembre à 15H à la Maison des Métiers d’Art de Pézenas, 6 place Gambetta.

Yannick Le Bloas est un artiste plasticien céramiste. Il travaille la faïence émaillée, incorporant différents matériaux tels que feuilles d’or, fer, argent, Cristal de Swarovsky, boules de verre soufflées colorées. Il donne à ses créations une transparence et une atmosphère unique.

Marlène est polymériste et Tyffanie sérigraphiste. Elles mettent en commun leurs techniques de sérigraphie, de modelage miniature, de dorure et d’utilisation de résine pour créer des bijoux et des luminaires. Leur atelier est empreint d’un univers coloré et poétique.

Claire Turban, vannière, tresse et enchevêtre des fibres végétales puis leur donne forme et les décore selon son inspiration et les demandes de ses clients. Elle crée des objets en osier ou en rotin, utilitaires ou décoratifs.