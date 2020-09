MONTAGNAC - Annulation de la fête du handball du RCM

La période sanitaire n'est pas des plus aisées pour que le rassemblement sportif et associatif se passe simplement. Le RCM Handball avait reporté sa fête annuelle de juin dernier au 12 septembre prochain, mais Daniel Penco, Président du Racing Club Montagnacois, et son bureau ont décidé de reporter cette belle fête lorsque les conditions seront plus favorables et ne mettront pas en danger les populations.



De plus le championnat va démarrer à nouveau et il aurait été déraisonnable de maintenir cette journée qui réunissait entre 150 et 200 personnes auraient pu mettre en danger les futurs évènements du club

tout cela n'exclut pas que les organisateurs vont prévoir de futurs événements.

La force du Handball c'est qu'il est ouvert aux filles et aux garçons à partir de 5ans.

Le Handball fait partie des sports qui développent chez l’enfant : Vitesse, réaction et coordination, Agilité, force; affirmation de soi, imagination; et surtout l'esprit d’équipe.

Ce sport permet aussi d’évacuer le stress, d’améliorer la qualité du sommeil et facilite le maintien de son poids de santé.

Le bureau directeur va se réunir pour proposer très prochainement d’autres possibilités pour créer des rencontres.

Pour tous renseignements sur les inscriptions au Racing Club Montagnacois Handball vous pouvez contacter le 06 61 79 23 77, une permanence se tiendra également le samedi matin de 9h30 à 12h au gymnase.

Courir, sauter, lancer !

Agir, s’exprimer et développer ses liens sociaux dans une ambiance conviviale et ludique, c’est ça le Handball Montagnacois.

Pour les résidents de Montagnac ou les villages alentour Pézenas – Aumes – Tourbes – Alignan du Vent – Montblanc – Saint Thibéry – Florensac – Castelnau de guers – Lézignan la cèbe – Paulhan – Campagnan – Bélarga – Usclas d’Hérault – Aspiran – Tressan – Puilacher – Plaissan – Vendemian – Saint pargoire – Villeveyrac – Mèze….AVANT de décider, allez essayer le handball c’est gratuit !

Pour suivre les résultats et la vie du club, rendez-vous sur la page Facebook et sur http://club.quomodo.com/racing-club-montagnacois-handball