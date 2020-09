PEZENAS - Des tours de ville afin de lutter contre les incivilités et les dépôts sauvages

Afin de lutter contre les incivilités et les dépôts sauvages, la Ville de Pézenas et ses partenaires, la Communauté d’agglomération et le SICTOM, organisent sous l’impulsion du Maire des tours de ville.

Aux côtés des agents, étaient présents sur le terrain, François Castillo, élu à la Prévention et à la sécurité, Katia Ciet, élue à la Promotion commerciale et à l’animation du cœur de ville et Marie Ballestero, élue à la Transition écologique, pour réfléchir ensemble à ces problématiques.