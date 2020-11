LE CAP D'AGDE - La Kidibul Cup rentre les voiles !

La compétition de voile Kidibul Cup Cap d’Agde avait débuté mardi dans l’Hérault et devait se dérouler jusqu’à samedi.

Les organisateurs ont du se résoudre à stopper le programme après l’annonce du nouveau confinement. Les 300 compétiteurs réunis au centre nautique du Cap d'Agde ont donc rentré les voiles plus tôt que prévu. Quatre courses ont tout de même pu être disputées au début de la compétition et les titres de champion de France minimes 2020 et de champion de la Kidibul Cup Cap d’Agde ont pu être décernés.

Les podiums du Championnat de France Minimes Optimist

Garçons

Anatole Thomas (SNO Nantes) Tom Goron (CN Rennes) Armel Le Ny (SNO Nantes)

Filles

Lomane Valade (SNO Nantes) Malou Chouillou (SR Antibes) Sarah Jannin (Loguivy Canot Club)

Les podiums de la Kidibul Cup Cap d’Agde

Garçons Benjamins

Valentin Belles (CN Rennes) Jet Marshall (CN Nice) Ruben Sulty (WindPT Force)

Filles Benjamins

Julie Tricaud (YC Cannes) Amandine Rouxel (CN Rennes) Alizée Chinot (ASPTT La Rochelle)

1ère année Minimes garçons : Alexandre Mostini (CN Carentec)

1ère année Minimes filles : Capucine Deltel (YC CANNES)

1ère année Benjamins garçons : Jet Marshall (CN Nice)

1ère année Benjamins filles : Julie Tricaud (YC Cannes)

Les 330 régatiers étaient âgés de 9 à 15 ans et venaient de France, mais aussi de Belgique d’Espagne ou encore d’Italie.