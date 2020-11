HÉRAULT - Comment la vie de ce jeune homme a basculé en quelques minutes ?

Elise Vera est meurtrie à jamais. Son fils Lorenzo a été victime d'une agression cet été à Lattes, à proximité de Montpellier. Depuis, il est paraplégique et ses agresseurs sont en liberté en attente d'un procès. Ce fait divers a fait l'objet d'un reportage sur la chaîne NRJ 12 avec Jean-Marc Morandini.

Dans la nuit du 22 au 23 août 2020, Lorenzo 19 ans a été littéralement passé à tabac par un groupe d'individus. Plus de 2 mois après les faits, il est toujours en réanimation au département d'anesthésie-réanimation du CHU Lapyeronie de Montpellier. Il gardera de lourdes séquelles.

La moelle épinière touchée

Le constat est sans appel. Lorenzo a été littéralement linché, sa moelle épinière est touchée. Des témoins sur place parlent d’une volonté de le laisser pour mort tellement, la scène a été d’une rare violence. Depuis le jour de l'agression, le jeune homme est en réanimation et ne marchera vraisemblablement plus.

Les agresseurs en liberté

Après quatre jours de détention, ses agresseurs sont en liberté. La famille de la victime est dans l'incompréhension. "Pour moi, il s'agit d'une tentative de meurtre" clame sa mère. Les faits sont d'une gravité extrême et dans le cadre de l'instruction, trois personnes ont été mises en examen, placé en détention puis remis en liberté en attente du procès vraisemblablement devant la cour d'assise.

Aujourd’hui, sa maman crie sa colère, espère que l’état de son fils s’améliore, et que Justice soit rendue dans les meilleurs délais.

L'émission Crimes et faits divers de NRJ 12 de Jean-Luc Morandini est revenue sur cette tragique soirée et fait le point sur l'enquête.

Sur l'émission CRIMES ET FAITS DIVERS

À retrouver sur la chaîne NRJ 12