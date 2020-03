Représentation proposée au Palais des Congrès.



Mise en scène Panchika Velez assistée de Mia Koumpan



> avec Catherine Hiegel, Pierre Palmade et Marie-Christine Danède

> décors, Claude Plet

> lumières, Marie-Hélène Pinon

> musiques originales, Bruno Ralle pour Baloo Productions

> costumes, Marie Arnaudy

> production, Acte 2 en accord avec le Théâtre Montparnasse et RSC



Tensions familiales et rire bienvenu



Stéphane, écrivain à succès, déjeune en province chez Christiane, sa mère. à table, elle ne cesse de parler, racontant par le menu ses aventures au supermarché.

Excédé par ces banalités, le fils se lève pour partir et fuir cette maison où il ne semble pas être apprécié à sa juste valeur. Mais peut-on vraiment échapper à sa famille ?

Que ça lui plaise ou non, il est bien né d’une mère… Mais alors comment défaire ce lien indéfectible ?





Tarifs

Prix minimum Prix maximum Plein tarif

Adulte 35.00 € Plein tarif

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 32.00 € Plein tarif

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 14.00 € Plein tarif

Enfant jusqu'à 12 ans 10.00 € Tarif abonné

Adulte 28.00 € Tarif abonné

Carte Mirabelle, CE, Agathois + 60 ans 26.00 € Tarif abonné

Jeune jusqu'à 20 ans, étudiant, minimas sociaux, intermittent du spectacle 12.00 € Tarif abonné

Enfant jusqu'à 12 ans 8.00 €

