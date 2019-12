AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - Une convention pour une eau de qualité et éviter le gaspillage

Cette semaine, les gestionnaires de l'eau, à différents niveaux, se sont réunis afin de finaliser une convention pour une gestion durable des services d’eau potable, d’assainissement et des milieux aquatiques sur l'agglométation Hérault Méditerranée.



Déclinée en 8 thématiques (animation, préservation et restauration des milieux aquatiques, gestion de la ressource et alimentation en eau potable, lutte contre les pollutions domestiques, assainissement collectif, éducation à la préservation des milieux aquatiques, changement climatique, gestion du milieu marin et actions de coopération décentralisée), elle prévoit la réalisation de 44 opérations qui seront réalisées par l'agglomération, la ville d’Agde et l’ADENA.

Pour une eau de qualité et éviter le gaspillage

Au total, les opérations représentent un budget de 22,2 millions d’euros sur les trois années de contractualisation dont 4,4 M€ apportés par l’Agence de l’Eau.

Parmi les opérations budgétées les plus importantes :

– L’étude et renaturation de la Peyne dans la traversée de Pézenas, les travaux d’entretien de la ripisylve et de restauration hydromorphologique des cours d’eau sur le territoire de l’agglo, la déconstruction de la vis d’exhaure sur le Courredous, les travaux de restauration hydraulique au Bagnas (5,3 M€).

– La poursuite des travaux d’extension du réseau d’eaux usées pour préserver la qualité du milieu récepteur au Grau d’Agde (4,3 M€).

– La mise en place de la télérelève sur le territoire de l’agglo (3,5 M€).

– L’étude et les travaux de préservation et de restauration écologique du littoral du Grau d’Agde, suivis scientifiques (2,3 M€)

Les quatre Etablissements Publics de Bassin (EPTB) couvrant le territoire de notre agglomération sont partenaires techniques des actions menées et sont donc également signataires de la convention. Il s’agit de l’EPTB du fleuve Hérault, l’EPTB Orb-Libron, l’EPTB du Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien (SMETA) et l’EPBT du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT).

La gestion cohérence à l’échelle des bassins-versants est assurée notamment grâce à ce partenariat.